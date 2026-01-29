FETÖ'den ceza almıştı: Avukat kilo kilo uyuşturucu ile yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya Barosuna kayıtlı 31 yaşındaki avukat Sefa S. ile arkadaşı 29 yaşındaki Müfit İ'nin İstanbul'dan hızlı trenle kente uyuşturucu madde getirecekleri tespit edildi. Bunun üzerine ekipler belirlenen şahısları trenden indiği esnada yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan aramalarda avukatın taşıdığı valizde 3 parça halinde 1 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.

AVUKAT DAHA ÖNCEDEN DE FETÖ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN YARGILANMIŞ

Avukat Sefa S'nin emniyet ifadesinde uyuşturucu bulunan valizin arkadaşına ait olduğunu, kendisinin sadece valizi taşıdığını söylediği öğrenilirken, avukatın arkadaşı ise susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, savcılık ifadelerinde ise 24 Ocak Cumartesi günü gezmek için uçakla İstanbul'a gittiklerini, burada uyuşturucu madde kullandıklarını, orada ucuz olduğu için 5'er bin dolar para vererek kullanmak için uyuşturucuyu alıp, Konya'ya getirdiklerini, gara geldiklerinde ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındıklarını anlattıkları ileri sürüldü.

Avukat Sefa S'nin daha önceden FETÖ soruşturmalarında 'örgüte üye olmak' suçundan Samsun'da yargılanıp ceza aldığı öğrenildi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçunda haklarında işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.