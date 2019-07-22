FETÖ'cü 35 jandarmalar itirafçı oldu

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FETÖ'den gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu

Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheliden 35'i itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. İtirafçı olanlar serbest bırakılırken diğer şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheliden 35'i itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 49 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
 
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları Ali Alper Saylan ve Hamdi Çağrı Şahin tarafından sorgulanan şüphelilerden 35'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek, itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.
 
Örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdikleri ve "mahrem imamları" da teşhis ettikleri öğrenilen 35 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Savcılık, diğer 14 kişiyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
 
Zanlıları sorgulayan 8. Sulh Ceza Hakimi Eren Şen, 10'unun tutuklanmasına, 4'ünün de adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmesine hükmetti.
 
- Soruşturma
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığında görevli bir teğmen ile 48 astsubay hakkında 12 Temmuz'da gözaltı kararı verilmişti.
 
Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla irtibat sağladıkları tespit edilen 49 kişiyi yakalamıştı.

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