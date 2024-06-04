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FETÖ'den sınav sorularına ''dua'' kodlaması! 38 gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı soruşturmasına ilişkin yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün 'çalışma evleri'ne yönelik yapılan araştırmada, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' yazışma içeriklerinde genel olarak 'dua' kodlaması ile sınav öncesi soruların çalışma evlerine getirildiği, soruların verileceği kişilerin de konuşulup belirlendiği anlaşıldı.

AA4 Haziran 2024 Salı 11:06 - Güncelleme:
FETÖ'den sınav sorularına ''dua'' kodlaması! 38 gözaltı kararı verildi
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

FETÖ'nün "çalışma evleri"ne yönelik yapılan araştırmada, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" yazışma içeriklerinde genel olarak "dua" kodlaması ile sınav öncesi soruların çalışma evlerine getirildiği, soruların verileceği kişilerin de konuşulup belirlendiği anlaşıldı.

Soruların dağıtımında ise dikkati çekmemesi için üniversitelerden mezuniyet derecelerine göre yüksek ya da düşük puan alınacak şekilde soruların dağıtımına dikkat edildiği belirlendi.

Bunun üzerine sınava giren kişilerin cevap kağıtlarına ilişkin olağandışılık raporunda adı geçen 18 şüpheli ile ByLock yazışma içerikleri incelenmesi sonucunda sınav sorularını verdiği tespit edilen 20 şüpheli olmak üzere 38 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

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