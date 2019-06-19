'Balyoz Plan' davasının hakimi için karar verildi

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FETÖ'den yargılanan 'Balyoz Plan' davasının hakiminin davası ertelendi

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası 'balyoz planı' davasının hakimi, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı, tutuklu sanık Ömer Diken, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılamdıpı davada, savunma için ek süre talep etmesiyle, duruşma 1 Temmuz'a ertelendi.

  • Atakan Şen
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Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında polis tarafından 19 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınan, terör örgütünün kumpası 'balyoz planı' davasının hakimi Ömer Diken, daha sonra tutuklandı. Diken hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Temmuz 2018'de görülen duruşmada, İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak Diken'in tahliye edilmesine karar verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara üst mahkemeye başvurarak itiraz etti. İtirazı değerlendiren İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SAVCIDAN 15 YIL HAPİS TALEBİ

İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçen Nisan ayında görülen duruşmada, savcı esasa yönelik verdiği mütalaasında; yargılama sürecinde dinlenen tanıkların ifadeleri, HTS kayıtları ve dosyadaki somut deliller göz önünde bulundurulduğunda, Diken'in örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığının, kendi iradesini örgütün iradesine terk ederek faaliyetlerde bulunduğunun anlaşıldığını belirterek, 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmişti. 

1 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Bugün, İzmir 16. ağır Ceza Mahkemesi'nde  görülen kara duruşmasında, sanık Ömer Diken ve avukatı katıldı. Duruşma savcısı geçen celse verdiği mütalaaya tekrarladı. Sanık Ömer Diken, savunma için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

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