FETÖ'den yargılanan dört sanıktan birine 2 yıl 1 ay hapis

AA 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:58

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mustafa B, H.Ö, İ.Ç. ve H.A. ile avukatları katıldı.

Sanık Mustafa B. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgüte himmet adı altında para yardımında bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Mustafa B'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise 'yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Mustafa B'yi "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.