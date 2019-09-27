FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçıya 12 yıl hapis cezası
FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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