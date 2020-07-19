İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2020 Pazar / 28 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8569
  • EURO
    7,8483
  • ALTIN
    399.117
  • BIST100
    118786
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'den yargılanan Mehmet Baransu, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel

FETÖ'den yargılanan Mehmet Baransu, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Mersin'de aralarında Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 70 sanıklı FETÖ davasında karar çıktı. Baransu 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

19 Temmuz 2020 Pazar 11:50 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 11:51
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.