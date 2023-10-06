FETÖ'den yeni provokasyon hazırlığı! Ünlü dijital platforma yöneldiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 164 sayfalık iddianamede, örgütün güncel yapılanmasına yönelik tespit edilen bilgilere yer verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 sonrası yaşanan gelişmeler sonucu aldığı ağır hasarı onarmak amacıyla örgütün güncel yapılanmasının İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetildiğine vurgu yapılan iddianamede, güncel yapılanmanın sırasıyla "Feda Grubu, Talebe Yapılanması, Cezaevi-Mağdur Aileler Yapılanması, Finansal Yapılanma, Gaybubet (Hayalet) Yapılanma, Serdengeçti Grubu, İbn-i Erkam Grubu ve Baş Yüceler" gruplarından oluştuğuna yer verildi.

İddianamede, bunlardan "Baş Yüceler" grubunun örgütün üst tabakası olduğu aktarılarak, bunların terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in danışma heyetinden oluştuğu, burada yer alacak kişilerin bizzat FETÖ elebaşı Gülen tarafından seçilip görevlendirdiği kaydedildi.

FETÖ güncel yapılanması içindeki "İbn-i Erkam" grubunun ise örgütün hassas noktası olduğuna vurgu yapılan iddianamede, bu grup üyelerinin en az iki yabancı dil bildiği ve uluslararası bağlantıları bulunduğundan yurt dışı giriş-çıkışlarının olduğuna dikkati çekildi.

İddianamede, grubun henüz deşifre olmamış kripto örgüt mensuplarından oluştuğu, örgüte finansal güç sağladığı ve bu grubun dağılması halinde örgütün çökebileceği endişesinin hakim olduğu anlatıldı.

Örgütün sanal toplantılarını internet oyunu LOL (League of Legends) üzerinden sohbet odalarına girerek gerçekleştirdiği aktarılan iddianamede, terör örgütü üyelerinin irtibat kurmak amacıyla yurt dışı menşeli hatlar veya yabancı uyruklu kişiler adına alınmış GSM hatları ile kurulan hücresel haberleşme ağı üzerinden internet tabanlı programlar aracılığıyla haberleştikleri belirtildi.

FETÖ mensuplarınca, "Talebe Yapılanması" başlığı altında "Devre Talebe Seferberliği" adıyla bir çalışma başlatıldığına vurgu yapılan iddianamede, örgütün sayısal hedefleri doğrultusunda temasa geçilmemiş öğrenci kalmamasına çalıştığı ifade edildi.

İddianamede, özellikle lise öğrencilerini örgüte kazandırmak amacıyla ''eğitim koçluğu'' görünümü altında örgüt üyesi öğretmenlerin görevlendirildiği kaydedildi.

Son zamanlarda örgüt mensubu ve sempatizanı öğrenci sayısında artış olduğunun değerlendirildiği iddianamede, örgütün özellikle lise öğrencilerini hukuk fakülteleri, polis okulları ve askeri okul sınavlarına hazırladığına vurgu yapıldı.

- ÜNLÜ DİJİTAL PLATFORMA BELGESEL YAYINLATMA GİRİŞİMİ



İddianamede, "KHK'lılar Platformu" adı altında yürütülen faaliyet yürüten oluşumda sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, "anne ya da babası veya her ikisi de cezaevinde olan örgüt mensuplarının çocuklarının yaşantıları" konulu belgesel projesi üzerinde çalıştıkları anlatıldı.

FETÖ üyelerinin söz konusu belgeselin daha sonra Türkiye'de de yayın yapan uluslararası bir dijital platformda yayımlanması için girişimde bulunmaya hazırlandıkları vurgulandı.

İddianamede, örgütün Ukrayna'da "Mavi Bilye" isimli dernekle sivil toplum kuruluşu görünümü altında faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

- ANADOLU YAKASI GÜNCEL YAPILANMASI ŞEMAYLA ANLATILDI



İddianamede, FETÖ'nün güncel yapılanması hakkında alınan ifadeler doğrultusunda yapılan çalışmada İstanbul Anadolu Yakası güncel il yapılanmasına dair şemaya da yer verildi.

Şemada, yapılanmanın Büyükşehir (Anadolu) İmamı başlığı altında Sakarya, Gebze, Üsküdar, İzmit, Kartal ve Kadıköy olarak illere ayırıldığı, bu yapılanmanın "Üsküdar ili" olarak nitelendirilen bölümünde ise il müdürüne "saha yapılanması" ve "yönetim yapılanması"nın bağlı olduğu görülüyor.

Söz konusu şemada, "saha" ve "yönetim" yapılanmasında yer alan örgüt üyelerinin lise mesulü, üniversite mesulü, artı mesulü, hukuk ve iktisadi idari bilimler fakültesi mesulü, personel mesulü ve sosyal medya mesulü olarak adlandırılarak, bu mesullere verilen görevlerin tanımları anlatılıyor.

- SANIKLARIN İRTİBATLARI



Örgütün İstanbul yapılanmasının ''Suriçi Büyükşehir", "Surdışı Büyükşehir" ve "Anadolu Büyükşehir" olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı kaydedilen iddianamede, FETÖ'nün Suriçi Büyükşehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen ve İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması süren sanık Cüneyt Karanfil ile 11 sanığın irtibatlı olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

İddianamede, sanık V.A.Ç'nin FETÖ'ye ait şirkette iş yeri kaydı olduğu ve elebaşından örgüt üyelerine verilen "Bank Asya'ya para yatırın" talimatı üzerine 2013 ile 2014 yılları arasında bu bankadaki hesabında artış gözlendiği aktarıldı.

Sanıklar N. P. ve U.S.M'den elde edilen altın ve paraların, örgüt için harcama yapma ve örgüte adam kazandırma amacıyla kullanılmasının düşünüldüğüne yer verilen iddianamede, el konulan para ve altınların kaynağına ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı, sanıkların maddi durumları dikkate alındığında bu miktarlara bütün halinde sahip olmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

İddianamede, sanıklar M.K, M.E.M, V.A.Ç, U.S.M, N.D, N.P, N.Ş, M.I, F.Ç, B.K. ve B.Ö'nün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında, sanıkların yargılanmasına başlanması bekleniyor.