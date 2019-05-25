FETÖ'den Yunan'a tweetli istihbarat

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na sızmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada askeri sırların örgüt üyeleri tarafından nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı. Soruşturmaya göre FETÖ’cüler DKK ile ilgili önce çok sayıda twitter hesabı kurdu. Önceleri denizcilikle ilgili bilgiler paylaşan hesaplar, daha sonra savaş gemilerimizle ilgili sıradan bir arızadan seyir rotasına kadar birçok bilgi paylaşmaya başladı. Böylece tüm gizli bilgilerin yayılması sağlandı. İncelemede Yunanistan ve Türkiye aleyhine çalışan tüm istihbarat örgütleri bu bilgileri twitterdan elde etti. FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri’nden sorumlu sivil imamı Tuncay Opçin ve Twitter’da Fuat Avni Hesabı’nı yöneten Aydoğan Vatandaş'tı.

ADİL ÖKSÜZ’E AKTARDI

Bu bilgileri abilere sızdıran FETÖ’cülerin başında ise dönemin Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanı olan Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık vardı. Tespitler arasında Harmancık’ın darbe günü Akıncılar üssünde Adil Öksüz’e sürekli bilgi aktardığı da yer aldı.

SÖZDE KONSEY ÜYESİ

Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi olduğu ve donanmaya ait 29 geminin darbe faaliyetinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmesini emrettiği iddiasıyla Genelkurmay Çatı Davası’nda yargılanıyor. Harmancık çapraz sorgusunda Akıncı Üssü’ne kurye uçağıyla İstanbul’a uçmak için gittiğini söylemişti.

PARMAK İZİ ÇIKTI

En son 15 Temmuz 2016’da Ankara’daki villada yapılan darbe toplantısına katılan Harmancık burada da Öksüz ile bir araya geldi. Harmancık ifadesinde ‘O villada benim bir izim çıksın parmağını keserim’ demişti. İşte o villada yapılan inceleme de Harmancık’ın parmak izi de bulunmuştu.

(Akşam)