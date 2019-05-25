22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'den Yunan'a tweetli istihbarat

DDK'ya sızan FETÖ’cülerin twitterdan Yunanistan başta olmak üzere birçok istihbarat örgütüne askeri gemilerle bilgi sızdırdıkları tespit edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na sızmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada askeri sırların örgüt üyeleri tarafından nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı. Soruşturmaya göre FETÖ’cüler DKK ile ilgili önce çok sayıda twitter hesabı kurdu. Önceleri denizcilikle ilgili bilgiler paylaşan hesaplar, daha sonra savaş gemilerimizle ilgili sıradan bir arızadan seyir rotasına kadar birçok bilgi paylaşmaya başladı. Böylece tüm gizli bilgilerin yayılması sağlandı. İncelemede Yunanistan ve Türkiye aleyhine çalışan tüm istihbarat örgütleri bu bilgileri twitterdan elde etti. FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri’nden sorumlu sivil imamı Tuncay Opçin ve Twitter’da Fuat Avni Hesabı’nı yöneten Aydoğan Vatandaş'tı. 
 
ADİL ÖKSÜZ’E AKTARDI 
 
Bu bilgileri abilere sızdıran FETÖ’cülerin başında ise dönemin Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanı olan Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık vardı. Tespitler arasında Harmancık’ın darbe günü Akıncılar üssünde Adil Öksüz’e sürekli bilgi aktardığı da yer aldı. 
 
SÖZDE KONSEY ÜYESİ
 
Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi olduğu ve donanmaya ait 29 geminin darbe faaliyetinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmesini emrettiği iddiasıyla Genelkurmay Çatı Davası’nda yargılanıyor. Harmancık çapraz sorgusunda Akıncı Üssü’ne kurye uçağıyla İstanbul’a uçmak için gittiğini söylemişti. 
 
PARMAK İZİ ÇIKTI
 
En son 15 Temmuz 2016’da Ankara’daki villada yapılan darbe toplantısına katılan Harmancık burada da Öksüz ile bir araya geldi. Harmancık ifadesinde ‘O villada benim bir izim çıksın parmağını keserim’ demişti. İşte o villada yapılan inceleme de Harmancık’ın parmak izi de bulunmuştu.
 
(Akşam)

Taksici, bebeğini darp eden kadını polise teslim etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Çözüm süreciyle bir ilgisi yok'

'Çözüm süreciyle bir ilgisi yok'

Ünlü çevirmenden YKY'ye 'telif hakkı' tepkisi

Ünlü çevirmenden YKY'ye 'telif hakkı' tepkisi

4 terörist etkisiz hale getirildi

4 terörist etkisiz hale getirildi

İzmir'de ele geçirildi: Bin 500 yıllık

İzmir'de ele geçirildi: Bin 500 yıllık

Trump yönetiminden 'Suudi Arabistan ve BAE' çalımı

Trump yönetiminden 'Suudi Arabistan ve BAE' çalımı

Bakan Kurum: Faiz lobisine cevap için ihdas edildi

Bakan Kurum: Faiz lobisine cevap için ihdas edildi

CHP'nin YSK iddiasına yanıt: İtiraz etsinler değiştirsinler

CHP'nin YSK iddiasına yanıt: İtiraz etsinler değiştirsinler

Fransa'da bombalı saldırı

Fransa'da bombalı saldırı
 

POPÜLER HABERLER

Eli kanlı terör elebaşısından ´´Oylar İmamoğlu´na´´ çağrısı

Eli kanlı terör elebaşısından ´´Oylar İmamoğlu´na´´ çağrısı

Van Gölü havzasının kırlangıç misafirleri

Van Gölü havzasının kırlangıç misafirleri

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

Bu kentte iftar yemekleri ocakta değil fırında pişiyor

Bu kentte iftar yemekleri ocakta değil fırında pişiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA