FETÖ'nün 15 Temmuz'u karartma belgeselinde Kılıçdaroğlu ve Baykal'a kumpas detayı

16 Temmuz 2021 Cuma 08:11 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 08:11

Yurt dışında firari olarak yaşayan FETÖ'cü hainler, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir propaganda belgeseli hazırladı. Darbe girişiminin 'tiyatro' ilan edildiği, cuntacılara direnen halkın ise 'vahşi topluluk' olarak gösterildiği belgeselde FETÖ'nün medya ayağının önde gelen isimlerinden; Bülent Korucu, Cevheri Güven, Tarık Toros, Levent Kenez, Adem Yavuz Arslan ve Sevinç Özarslan'ın konuşmaları yer aldı.

KILIÇDAROĞLU BELGESELE KONUŞMUŞ GİBİ YAYINLANDI

Bir diğer FETÖ üyesi Bedrettin Uğur'un hazırladığı belgeselde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'dan bir yıl sonra başlattığı Adalet Yürüyüşü sürecinde verdiği röportajdan bir kesit de yer alıyor.

Kılıçdaroğlu belgesele konuşmuş gibi kurgulanan bölümde, CHP lideri şunları söylüyor: "Erdoğan'ın bir kariyeri yok ki. Diktatörlerin kariyeri mi olur? Darbecilerin kariyeri mi olur? 20 Temmuz'da sivil darbe yaptılar. Şu anda Türkiye bir darbe süreci içinde."

KASET KUMPASÇISI GÜVEN İLE KILIÇDAROĞLU 'TİYATRO'DA BULUŞTU

Yeni Şafak'ın haberine göre, 15 Temmuz'u karartma belgeselinde firari FETÖ'cülerden Cevheri Güven'in sözleri dikkat çekiyor. 15 Temmuz'un hükümet tarafından kurgulandığını söyleyen Güven devamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' teziyle örtüşen ifadeler kullanıyor.

Cevheri Güven, Deniz Baykal'ı kurulan kaset kumpasının medya ayağını yöneten isim olarak biliniyor. Deniz Baykal'ın görüntülerini yayınlayan Habervaktim.com sitesinin sahibi Yener Dönmez, kaset kumpası davasında verdiği ifadede Cevheri Güven'in ismini vermişti. Dönmez ifadesinde görüntülerin kendilerine Cevheri Güven tarafından ulaştırıldığını ve kendisini ile sabaha kadar birkaç kez görüştüklerini itiraf etmişti. Cevheri Güven 3 Kasım 2015'te Nokta dergisinin kapak haberi nedeniyle 'Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı bir isyana tahrik' suçlamasıyla tutuklandı. 29 Kasım 2015'te tahliye olan Güven ardından Türkiye'den firar etti.

FETÖ'NÜN SÖZCÜSÜ NORVEÇLİ LORENTZEN VE HENRİ BARKEY BAĞLANTISI

FETÖ'cülerin belgeseline konuşan Jorgen Lorentzen ismi dikkat çekiyor. Norveçli gazeteci ve film yönetmeni Lorantzen, Türk yapımcı Nefise Özkal Lorantzen ile evli.

Firari FETÖ'cülerin yayın organlarında sık sık demeçleri yayınlanan Jorgen Lorantzen, Pensilvanya'daki terörist Fetullah Gülen'in 15 Temmuz'un arkasında olmadığını savunuyor. Bu doğrultuda sık sık demeçler veren Lorentzen 15 Temmuz akşamı Türkiye'de olduğunu açıklamıştı. Lorentzen çifti 2019 yılında FETÖ'nün tezlerini destekleyen bir de belgesel yayınladı. Norveç'in başkenti Oslo'da gösterimi yapılan belgeseli salonda izleyen isimler arasında eski CIA danışmanı Henri Barkey de vardı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında hazırlanan iddianamede, Barkey'in 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığı belirtilmişti. 15 Temmuz'dan önce sık sık Türkiye'ye gelen Barkey'in 3 Temmuz 2016'da Türkiye'den çıktığı ve 15 Temmuz 2016 günü sabah saatlerinde darbe girişimini takip etmek amacıyla Türkiye'ye tekrar giriş yaptığı da iddianamede yer almıştı.