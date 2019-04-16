'FETÖ'nün 3 Temmuz Operasyonu destekçisi kimdi, hangi yüzle gittin?'

31 Mart yerel seçimlerinden sonra belgelerle ispatlanan usulsüzlük ve şaibelerin ardından, yargısal sürecin devam ediyor. Partilerin itirazları sonucu bazı il ve ilçelerde geçersiz oyların ya da oyların tamamının sayılmasına karar verildi.

Cumhur İttifakı'nın tarafları hukuka uygun bir şekilde itirazlarda bulunup yargı sürecini takip ederken, CHP-HDP-İP adayı Ekrem İmamoğlu yargı sürecini ve çiğneme çabasıyla kendini Belediye Başkanı ilan etti. İmamoğlu bununla da kalmadı. Anıtkabir ziyaretinde, afişlerde ve stadlarda korsan eylemlere imza attı.

Star Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç, İmamoğlu'nun bu korsan eylemlerine tepki gösterirken önemli bir noktaya dikkat çekti. Kekeç, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine giderek mazbatayı sahalarda arayan İmamoğlu'nun, başta Fenerbahçe ve Türk futbolunu hedef alan FETÖ'nün 3 Temmuz Operasyonu destekçilerinden biri olduğunu hatırlattı. Kekeç bugünkü yazısında, ''Hepsi de, hararetle “3 Temmuz operasyonu”nu destekliyor ve Fenerbahçe’nin aldığı şampiyonlukların “haksız” olduğunu söylüyordu. Bu destekçilerden biri de kimdi dersiniz? Kim olacak? Pazar günü Fenerbahçe stadına gidip tribünlere kurulan Ekrem İmamoğlu.'' ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Kekeç'in '' O gün hangi yüzle stada gittin Ekrem Efendi?'' başlıklı o yazısı...