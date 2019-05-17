FETÖ’nün ABD’nin Chatom kentinde okul açmak için girişimlere başlaması kenti ayağa kaldırdı
FETÖ’nün, ABD’nin Chatom kentinde okul açma izni alması üzerine halk protesto kararı aldı. Belediye Başkanı Crouch, “Adı Türkiye’de darbe girişimiyle anılan kişinin okuluna tüm gücümüzle karşı çıkacağız” dedi.
Akşam'ın haberine göre; Federal Eğitim Komisyonu tarafından açılmasına izin verilen sözleşmeli okul statüsündeki Woodland hazırlık okuluna, başta yerleşim yerinin Belediye Başkanı Harold Crouch olmak üzere tüm yöneticiler, eyalet eğitim komisyonu yetkilileri ve kent sakinleri büyük tepki gösterdi. Başkan Crouch, “Hiç kimse bana bu okulun açılacağını söylemedi ve fikrimizi almadı. Bana çocuklarını bu okula göndereceğini söyleyen tek bir kişi bile yok. Velileri toplayıp okulu protesto edeceğiz. Türkiye’de darbe girişimiyle anılan bir adama ait olan okulun kentlerinde açılmasına tüm gücümüzle karşı çıkacağız” sözleriyle okula şiddetle karşı olduklarını anlattı.
EĞİTİM YOK, PARA ŞÜPHELİ
Kent sakinleri her fırsatta FETÖ okulunu istemediklerini dile getiriyor. Okul için inşaat çalışmaları başladı. Komisyon başkanı FETÖ'yü savunuyor
Okula izin veren Komisyon Başkanı Mac Buttram'ın “FETÖ konusunda endişeli değilim. Yazılanlar saçmalığın da ötesinde” diyerek FETÖ’yü koruması ABD basınının da dikkatini çekti.
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