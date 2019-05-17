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FETÖ’nün ABD’nin Chatom kentinde okul açmak için girişimlere başlaması kenti ayağa kaldırdı

FETÖ’nün, ABD’nin Chatom kentinde okul açma izni alması üzerine halk protesto kararı aldı. Belediye Başkanı Crouch, “Adı Türkiye’de darbe girişimiyle anılan kişinin okuluna tüm gücümüzle karşı çıkacağız” dedi.

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Darbe girişimiyle birlikte karanlık yüzü ortaya çıkan FETÖ’nün ABD’deki en büyük gelir kaynağı olan sözleşmeli okullara Amerikalılar büyük tepki gösteriyor. Alabama’ya bağlı Chatom kentinde FETÖ’nün ABD’deki charter ağının başı Soner Tarım’ın okul açmak için izin alarak gerekli girişimlere başlaması kenti ayağa kaldırdı. Konu, başta Washington Post olmak üzere ulusal ve yerel basında da gündeme geldi. Washington Post’ta yayınlanan habere göre Alabama Eyaleti’nde bulunan Washington kenti yöneticileri ve sakinleri FETÖ’ye karşı toplu isyan hareketi başlattı. 

Akşam'ın haberine göre; Federal Eğitim Komisyonu tarafından açılmasına izin verilen sözleşmeli okul statüsündeki Woodland hazırlık okuluna, başta yerleşim yerinin Belediye Başkanı Harold Crouch olmak üzere tüm yöneticiler, eyalet eğitim komisyonu yetkilileri ve kent sakinleri büyük tepki gösterdi. Başkan Crouch, “Hiç kimse bana bu okulun açılacağını söylemedi ve fikrimizi almadı. Bana çocuklarını bu okula göndereceğini söyleyen tek bir kişi bile yok. Velileri toplayıp okulu protesto edeceğiz. Türkiye’de darbe girişimiyle anılan bir adama ait olan okulun kentlerinde açılmasına tüm gücümüzle karşı çıkacağız” sözleriyle okula şiddetle karşı olduklarını anlattı. 

EĞİTİM YOK, PARA ŞÜPHELİ

FETÖ okulunun peşini bırakmayan kentteki eğitim derneği Washington Country Students First’in başkanı Thad Becton da, sordukları hiçbir soruya Tarım’ın cevap veremediğini söyledi. Alabama Eğitim Bakanlığı ise okulun açılması için hiçbir eğitim standardını karşılamadığını ve tüm mali işlemlerinde şeffaflık problemi olduğuna dikkat çekti. 

Kent sakinleri her fırsatta FETÖ okulunu istemediklerini dile getiriyor. Okul için inşaat çalışmaları başladı. Komisyon başkanı FETÖ'yü savunuyor 

Okula izin veren Komisyon Başkanı Mac Buttram'ın “FETÖ konusunda endişeli değilim. Yazılanlar saçmalığın da ötesinde” diyerek FETÖ’yü koruması ABD basınının da dikkatini çekti. 

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