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FETÖ'nün ablası gülerek gittiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu

Adana polisinin dün şafak vakti yaptığı operasyonda FETÖ'nün kadın polis ve eşlerinin ablası olduğu öne sürülen kadın gülerek gittiği adliyede tutuklandı.

IHA05 Mart 2020 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:04

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme sistemi olan ByLock’u kullandığı öne sürülen 6 zanlıyı şafak vakti dün yapılan operasyonla yakaladı.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılardan Hanife B.’nin Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kadın polis ve polis eşlerinin ablası olduğu öne sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Hanife B.’nin adli tıp birimine girip çıkarken gülümsemesi dikkat çekti. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Hanife B. ve Kezban O. tutuklanırken, diğer 4 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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