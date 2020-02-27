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Güncel

FETÖ'nün aktif kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

FETÖ'nün aktif kadın yapılanmasına düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

27 Şubat 2020 Perşembe09:50 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 09:54

Nişanlısını 'sürpriz' deyip gözlerini kapatarak öldürmüştü: Tutuklandı!

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