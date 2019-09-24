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FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski üsteğmene hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski üsteğmen Ebubekir Gümüş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Gümüş ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Gümüş, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Gümüş, beraatını talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetin kararını açıkladı. Buna göre, sanık Gümüş'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.İddianamede, Gümüş'ün örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlar üzerinden 109 kez ardışık araması olduğu bilgisi yer almıştı.

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

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