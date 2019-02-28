FETÖ'nün ankesörlü telefon trafiği TSK'daki kripto yapılanmayı ele verdi

FETÖ’nün Bylock’tan sonra en büyük gizli haberleşme aracı olan ankesörlü telefon trafiği TSK’daki kripto yapılanmayı ele verdi. Askerlerin 4 bin ankesörlü hattan yaptığı 7,5 milyon görüşmenin incelemeye alınmasıyla 3’ü general 258’i albay rütbesinde 3 bin 601 subayın da bulunduğu toplam 10 bin 991 TSK mensubu hakkında işlem yapıldı. TSK mensubu örgüt üyelerinin 2010-2018 yıllarında ankesörlü hatlardan yaptığı aramaların tespiti ile ilgili soruşturmada etkin pişmanlıktan faydalanan şüphelilerin verdiği ifadelerle Pensilvanya’nın ‘ankesör talimatları’ da deşifre edildi. Soruşturma dosyasında etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen 100’ün üzerinde şüpheli verdiği ifadelerle ankesör yöntemini tek tek anlattı.

YANLIŞ NUMARA TAKTİĞİ

FETÖ ankesör ağının takibe takılmaması için 300 saniye kuralı getirmiş. İtirafçıların ifadesine göre asker abisi veya imamı kendi elemanına ulaşmak için ankesörlü telefonun bulunduğu büfede en fazla 300 saniye geçirebiliyordu. Telefon açılmadan önce TSK’daki örgüt üyesini aramak isteyen ‘abi’, elemanlarının telefon numaralarını 2 yukarı veya 4 aşağı numara çevirerek yanlış numara izlenimi vermişler.

1. aranan elemandan sonra 2 yanlış numara çevrilmiş, ardından 2. eleman aranmış. Bu aranmanın ardından da yine yanlış numara çevrilerek 3. elemana aynı yöntemle 4. elemana ulaşmış. FETÖ abileri 300 saniye içinde bu yöntemle en fazla 4 askerle irtibat kurmuş.

ADRESLERE KOD İSİM

Yine itirafçıların verdiği ifadelerde görüşme sırasında kullanılacak kelime ve cümlelerin de kurala bağlı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Sivrihisar bölge imamı Ali Haydar kod adlı Ali S. ifadesinde kuralları şöyle anlattı: “İrtibata geçerken dışarıdan bir yerden kontörlü telefonla aramam bana özellikle söylenirdi. Cep telefonu hiç kullanmazdık. Numaraları ezberlerdik. Dışarıdan yaptığım kontörlü telefon aramalarında arkamdan gelen bir şahsın numarayı almaması için gizlilik amaçlı son aranan numaranın gözükmemesi için karışık numaralar tuşlayıp aradığım numarayı kaybederdim. Adres bilgisi kesinlikle verilmezdi. Buluşulacak evlere kod verirdik. Örneğin bizim buluştuğumuz ev ‘Mavi’ kodluydu. Konuşmalarda isim hiç geçmezdi. Yine verilen kod adlar kullanılırdı”

GÖRÜŞMELERDE KISA CÜMLELER

Bölge imamı Akif kod adlı Ersoy Akbaş ise ifadesinde şunları anlattı: “Görüşmelerde çok detaya girilmez. Cümleler kısa ve netti. Görüşmelerde en fazla 45 saniye kuralı vardı. Görüşme içeriklerinde şifreli yerler ve zamanlar kullanılıyordu. “Örneğin şu gün şu tarihte şu saatte halı sahada maç yapalım, kahve içelim, çay içelim, akşam bekliyoruz” gibi sözler söylenildiğinde karşıdaki mesajı alırdı.

Firari Yüzbaşı sahte kimlikle yakalandı

Ordu’nun Altınordu İlçe Jandarma Komutanı iken FETÖ'den ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan firari yüzbaşı K.Ş., üzerinde R.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlikte Van Ferit Melen Havalimanı’ndan İstanbul’a gideceği sırada yakalandı. Eski yüzbaşının şüpheli hareketleri nedeniyle üst aramasına takıldığı öğrenildi.

(Akşam)