İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2021 Salı / 13 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün ''askeri mahrem'' yapılanmasına operasyon
Güncel

FETÖ'nün ''askeri mahrem'' yapılanmasına operasyon

Kayseri merkezli FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

AA25 Mayıs 2021 Salı 10:08 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 10:26
ABONE OL

Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, muvazzaf ve meslekten ihraç edilmiş 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.