Kırıkkale merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonlarında iki şüpheli daha yakalandı FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, Kırıkkale merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, iki şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8 oldu.