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Kırıkkale merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonlarında iki şüpheli daha yakalandı

FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, Kırıkkale merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, iki şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8 oldu.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılanan örgüt mensubu 7'si muvazzaf biri daha önce görevinden ihraç edilen 8 kişiye yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari şüpheliler Ö.F.P. ile görevinden ihraç edilen Y.I'yı da yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüphelinin yakalanması amacıyla Kırıkkale, Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

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