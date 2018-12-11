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FETÖ'nün askeri yapılanmasına 9 ilde operasyon: 16 gözaltı

Kocaeli merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14'ü muvazzaf asker, 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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