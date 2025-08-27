İSTANBUL 28°C / 21°C
  Güncel
  • >
  • Güncel
  • >
  FETÖ'nün casuslarına darbe: ASSAN Group'un tepe isimleri yakalandı
Güncel

FETÖ'nün casuslarına darbe: ASSAN Group'un tepe isimleri yakalandı

ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Öte yandan 10 şirkete kayyum atandı.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 18:53
FETÖ'nün casuslarına darbe: ASSAN Group'un tepe isimleri yakalandı
ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak, Öner ile Okumuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından gözaltına alındıkları kaydedildi.

ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

