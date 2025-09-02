FETÖ'nün casusluk ağı ifşa oldu! TÜBİTAK ve MKE'nin ekipmanlarını kopyalamışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında savunma sektörlerinde faaliyet gösteren ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları belirlendi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma ve çalma' suçlarından tutuklandı.

Gürcan Okumuş

TÜBİTAK'TAN TRANSFER

Öner'in FETÖ kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da yargılanacağı öğrenildi. Suçlamaların detayları ise savcılığın sevk yazısında tek tek anlatıldı. Şüpheli Gürcan Okumuş'un 2018-2024 yılları arasında TÜBİTAK'a bağlı savunma sanayi alanında faaliyet gösteren devlet kuruluşu TÜBİTAK SAGE'de enstitü müdürü olduğu belirtildi. Okumuş'un görevinden ayrıldıktan sonra ASSAN şirketine geçerek genel müdürlük yaptığı aktarıldı.

Birebir üretilen pilot tahrip kalıbı

4 ÜRÜNÜN SIRRI ÇALINDI

Sevk yazısına göre Okumuş, patlayıcıları geliştirme ve şekillendirme süreçlerine ilişkin dört ürünün kritik verilerini çalarak yanında getirdi. Hilal Projesi sözleşmesi kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilip kullanım hakkını süresiz olarak Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş'ye verilen ekipmanın kopyalandığı belirtildi. Okumuş'un, TÜBİTAK ile MKE'nin uzun yıllar süren emek ve sermayeyle geliştirdiği 'pilot tahrip kalıbı'nın çizimlerini ASSAN'a sızdırdığı; daha sonra da bu ekipmanın birebir üretildiği ortaya çıktı.

YANINDA 19 PERSONEL GÖTÜRDÜ

TUBİTAK Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Gürcan Okumuş'un enstitü müdürü olduğu dönemde TÜBITAK SAGE'den ayrılan 19 personelin ASSAN'a geçtikleri; 6 kişinin ise Emin Öner ile savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ASTECH A.Ş isimli firmayı kurdukları kaydedildi.

HTS KAYITLARINDA '135 FETÖ'CÜ İLE TELEFON TRAFİĞİ!

Emin Öner'in HTS kayıtlarından FETÖ bağlantılı 113 farklı kişi ve 22 Bylock kullanıcısıyla 2025'e kadar irtibatlı olduğu da sevk yazısında yer aldı. MASAK tarafından alınan raporda ise örgütle bağlantılı şahıslarla yoğun para trafiği olduğuna dikkat çekti.

Emin Öner

SUÇU BABASINA ATTI

Öner'e sorgusunda FETÖ'nün tepe yöneticilerinden olan Cemal Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatları soruldu. Öner'in bahsi geçen telefon numarasını babasının kullandığı söylediği; ancak telefon numarasının ASSAN İş Makineleri şirketi üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

KAYYUMDAN MAL KAÇIRIRKEN JANDARMAYA YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında ASSAN ve ona bağlı 10 firmaya kayyum atandı. Kayyum kararının ardından, şirketin Bolu Gerede'deki fabrikasından konteynerlere yüklenen malzemelerin, Nuhören Köyü'ne götürülmek istendiği iddia edildi. Durumu fark eden vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü alarak ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Vinçlerle taşınmaya çalışılan konteynerler, kontrol altına alınarak fabrikaya geri götürüldü.