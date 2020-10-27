İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2020 Salı / 10 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1436
  • EURO
    9,6224
  • ALTIN
    497.771
  • BIST100
    1153.23
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı
Güncel

FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Tekirdağ merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.

AA27 Ekim 2020 Salı 13:21 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 13:31
ABONE OL

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "ceza infaz koruma memurları yapılanması"na ilişkin soruşturması kapsamında, operasyonel hatlar üzerinden, ardışık arama yöntemiyle yaklaşık 500 infaz koruma memuru ile irtibat sağlayıp bir araya geldikleri tespit edilmesi üzerine 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tekirdağ merkezli, Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.