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FETÖ'nün eğitim yapılanmasına darbe: İzmir'de 78 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA9 Haziran 2026 Salı 09:26 - Güncelleme:
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına darbe: İzmir'de 78 kişi gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

  • FETÖ soruşturması
  • İzmir operasyonu
  • 78 şüpheli

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