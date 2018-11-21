Kastamonu'da FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı'na 9 yıl hapis

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilmiş öğretmen Ali Koca ile avukatı katıldı.

Koca, duruşmadaki son savunmasında, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Kastamonu'nun "emniyet mahrem imamı" olduğu öne sürülen sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.