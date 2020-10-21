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FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 17 gözaltına

Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 14:42
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