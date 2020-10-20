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FETÖ'nün emniyet yapılanması soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet yapılanması soruşturmasında 7'si eski polis, 2'si mahrem imam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

İHA20 Ekim 2020 Salı 11:11 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 11:23
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1’i 2. sınıf emniyet müdürü, 1’i komiser, 2’si komiser yardımcısı, 3’ü polis memuru ve 2’si sivil mahrem sorumlu olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, Bylock kullandıkları tespit edilen, bu şekilde FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet yapılanması içerisinde yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılan 1’i 2. sınıf emniyet müdürü, 1’i komiser, 2’si komiser yardımcısı, 3’ü polis memuru ve 2’si sivil mahrem sorumlu olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 4 ilde 20.10.2020 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

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