FETÖ’nün finans ayağına darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Ankara ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 19 ilde operasyon yaptı. Operasyon sonucunda örgütün finans yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 56 şüpheli ise gözaltına alındı. FETÖ’nün yurt içinde kalan üyelerine kaynak sağlamak için HAWALA yöntemi ile 20 milyon dolar gönderdiği belirlendi. Paraların önce İstanbul’a sokulduğu, ardından Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Kayseri, Gaziantep’te bulunan firari ya da mahrem imam olan FETÖ’cülere, onlar aracılığıyla da ailelere dağıtıldığı belirlendi.

SİSTEM 4 AŞAMALI

Hawala sistemi, örgütler tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntem. Sistemle büyük ölçekteki nakit para, herhangi bir ülkeden başka bir ülkeye fiziki olarak yeter değiştirmeden iletiliyor. Güven esasına dayalı olarak çalışan sistem 4 aşamalı olarak işliyor.

• A ülkesindeki kişi B ülkesindeki alıcıya para göndermek ister. A ülkesindeki kişi bir Hawaladar ile irtibata geçer. B ülkesindeki alıcıya ulaştırılmasını istediği parayı ve teslim şartlarını hawaladara verir.

• A ülkesindeki hawaladar B ülkesindeki hawaladar ile faks, e-posta, telefon veya diğer metotlarla iletişime geçer ve talimatı iletir.

• B ülkesindeki hawaladar B ülkesindeki alıcı ile iletişime geçer. A ülkesindeki gönderici tarafından alıcıya iletilmesi gerekli kodu veya şifreyi teyit eder ve talimata uygun şekilde transfer masrafını düştükten sonra talimatta belirtilene eşit değeri B ülkesindeki alcıya teslim eder.

• Zaman içinde iki hawaladar arasındaki hesap hareketlerinin dengelenmesi gerekir. Bunun için hawaladarlar çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemlere; elektronik transfer, çek gönderme, mal ticareti ile ilgili ödemelerin yapılması, değerli taş veya maden ticareti veya kaçakçılığı, fatura sahtekârlığı, fiziki para transferi, karşılıklı müşterilerinin paralarını ödeme örnek olarak gösterilebilir.