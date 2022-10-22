İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2022 Cumartesi / 27 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,3652
  • ALTIN
    990.47
  • BIST100
    3934.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 21 tutuklama
Güncel

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 21 tutuklama

İstanbul'da FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda yakalanan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.

DHA22 Ekim 2022 Cumartesi 06:59 - Güncelleme:
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 21 tutuklama
ABONE OL

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden bir yapılanma içerisine girdiği ve bu yapılanmaya finansal destek sağlayanlar olduğunun belirlenmesi üzerine 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün kasa evi olarak kullandığı tespit edilen Başakşehir Kayaşehir'deki bir evin de aralarında bulunduğu adreslerde 47 şüpheli gözaltına alındı. 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.