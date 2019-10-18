FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada yeni gelişme
FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada savcı, 5 sanığın 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
- AA
FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada savcı, 5 sanığın 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.