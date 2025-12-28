FETÖ'nün ''Futbolda şike kumpası'' soruşturmasında şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike kumpası"na ilişkin yürütülen soruşturmanın şüphelisi İlhan Helvacı cumhuriyet savcılığındaki ifadesinde, şüpheli Lütfi Arıboğan ile Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) göreve başladığı dönemde tanıştığını, kendisini daha önce tanımadığını, Arıboğan'ın FETÖ hükümlüsü Mehmet Baransu ile ilişki ve irtibatını bilmediğini, ancak görevi icabı gazeteciler ile irtibatı olmasının normal olduğunu, gizli bir bilgiyi ve belgeyi gazeteciler ile paylaşacağını zannetmediğini söyledi.

Helvacı, "(Mehmet Baransu) Hayatımda hiç karşılaşmadım, kendisini tanımam. Herhangi bir irtibatım bulunmamaktadır. Çalıştığım dönemde federasyonda hiç kendisini görmedim." dedi.

Soruşturma kapsamında dosya içerisinde bulunan mail içerikleriyle TFF ve UEFA arasındaki yazışmalar hatırlatılarak bahse konu şike soruşturması döneminde TFF içerisinde hangi iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği şüpheli Helvacı'ya soruldu.

Helvacı bu soruya, "3 Temmuz 2011 günü şike soruşturması başladığı haberini aldıktan sonra neredeyse her gün bu meseleyi konuşuyorduk. Ortalık adeta yangın yeriydi. Birçok fikir ortaya atıldı ancak biz hukuk ekibi olarak masumiyet karinesini baz alarak 'Soruşturma gizlidir, biz ifade alamayız, dolayısıyla da PFDK'ya sevki yapamayız.' dedik. Ben görevde olduğum sürece FETÖ mensuplarınca herhangi bir şekilde hukuka aykırı işlem tesis edilmesi adı altında yönlendirmeye şahit olmadım." yanıtını verdi.

Şüpheli Helvacı'ya o dönem TFF'de görevli olan Y.E'nin 16 Temmuz'daki "Ağustosun ortası gibi biz hukuk ekibi olarak dolaşımdaki tüm gazete haberlerine dayanarak PFDK'ya sevkleri gerçekleştirdik. Bunu hukuk müşavirliği olarak yaptık. Yönetimin kararı değildi. Bu noktada yoğun bir baskı söz konusuydu. Biz de elimizdeki tek dayanak olan gazete haberleriyle sevk işlemini gerçekleştirdik." şeklindeki ifadesi okunarak savunması istendi.

Böyle bir hususu hatırlamadığını, hukuk kurulunun yönetim kuruluna bir adet raporu olduğunu dile getiren Helvacı, "Bu da soruşturma gizlidir, bu nedenle şike soruşturmasında adı geçen kişilerin ifadesi alınamaz, ifadeleri alınamadığı içinde haklarında yargılama yapılamaz şeklindedir." dedi.

Helvacı'ya FETÖ'nün "futbolda şike soruşturması ve davasında" yer alması nedeniyle ihraç edilen savcı Mehmet Berk'in TFF yetkilileriyle görüşmesi sorulması üzerine, "Bir tane savcı ile görüşmeye yanlış hatırlamıyorsam Lütfi Arıboğan ve bazı kişilerle gelmiştik. Ancak o savcı ile mi görüştük hatırlamıyorum. Benim bulunduğum görüşmede savcı ile hangi konular konuşuldu hatırlamıyorum." diye konuştu.

UEFA ile TFF'nin 18 Temmuz 2011'deki görüşmesine ilişkin Helvacı, bu toplantıya Arıboğan, kendisi ve ismini hatırlayamadığı bir yönetim kurulu üyesinin katıldığını, toplantının konusunun şike soruşturması olduğunu söyledi.

- ŞÜPHELİ AHMET GÜLÜM'ÜN İFADESİ

Şüpheli Ahmet Gülüm'e ise savcılıktaki ifadesinde, şike kumpası sürecinde Aziz Yıldırım'ın ifade tutanağının Lütfi Arıboğan'dan kendisine ne sebeple gönderildiği, bununla ilgili talebi olup olmadığı, maili aldıktan sonra ne yaptığına ilişkin ifadesi soruldu.

Söz konusu maili hatırladığını, içeriğinde yer alan Yıldırım'ın ifade tutanağının Arıboğan tarafından kendisine gönderildiğini belirten Gülüm, "Ben de buna karşılık, 'Çok yazık...mide bulandırıcı ve üzücü' şeklinde mesaj yazmıştım. Söz konusu belgeyi ben istemedim, Lütfi Arıboğan kendisi bana göndermiş, göndermesinin sebebi de 'Neler oluyor?' göreyim diyedir. Arıboğan'ın FETÖ ile irtibatını bilmiyorum. Kendisi sporcudur, bu işlerle alakası olmadığını düşünüyorum." dedi.

Gülüm, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bana sormuş olduğunuz hususlarla ilgili samimi beyanda bulundum. Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmedim, şike soruşturmalarına dahil olan kamu görevlilerinden bana herhangi bir evrak gelmedi, bana sormuş olduğunuz belge o dönem her yerde dolaşan bir evraktı, çok daha başka belgeler de vardı. Benim konu ile alakam yoktur. Ülkesi için çalışan spor insanıyım. 15 yıldır bir kanalın sahibiyim. Bütün Türkiye'ye açık bir kanaldır. Hiçbir zaman şike soruşturmaları ile ilgili televizyonumda bir kelime bile geçmemiştir." şeklinde ifade verdi.

- ŞÜPHELİ EBRU KÖKSAL'IN İFADESİ

Şüpheli Ebru Köksal ise savcılıktaki ifadesinde, FETÖ hükümlüsü Mehmet Baransu'yu tanımadığını, federasyonda veya başka yerde görmediğini iddia etti.

Köksal, ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu süreçle herhangi bir ilgim ve alakam yoktur. Federasyonda sadece 4 ay 5 gün süre ile görev yaptım. Göreve başlangıcım 1 Aralık 2011'dir. Yani 3 Temmuz sürecinden beş ay sonradır. Bana sormuş olduğunuz evrakların içeriği ile ilgili icrai bir yetkim olmadı. Arıboğan ve Baransu ile ilgili herhangi bir görgüm ve bilgim olmadı. Federasyon içerisinde FETÖ mensubu şahıslar olduğuna dair herhangi bir bilgim olmadı. Görev yaptığım süre boyunca olağan dışı herhangi bir işleme şahit olmadım. Mehmet Baransu'yu tanımadığımı söyledim. Arıboğan ile iletişimim kısıtlıydı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."