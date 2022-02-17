FETÖ'nün gaybubet evine baskın! 34 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün “gaybubet” olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan aralarında örgütte “mahrem sorumlu”, “büyük bölge talebe mesulü”, “ilçe sorumlusu” gibi sorumlu düzeyde kişilerin de olduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.
IHA17 Şubat 2022 Perşembe 09:54 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:58
İstanbul'da FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan aralarında örgütte "mahrem sorumlu", "büyük bölge talebe mesulü", "ilçe sorumlusu" gibi sorumlu düzeyde kişilerin de olduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.