İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2020 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6917
  • EURO
    9,3802
  • ALTIN
    470.729
  • BIST100
    1408.32
Güncel

FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın: 6 gözaltı

Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

AA21 Aralık 2020 Pazartesi 09:16 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 09:16
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, kentte firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki baskınlarda örgütle bağlantılı kurum çalışanları, ihraç edilen öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.

Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.