FETÖ'nün gerçek yüzünü Amerikalılara göstermek amacıyla mektup yazdılar

TASC Yönetim Kurulu Üyesi İsrafil Demir, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Demir, TASC'nin son 7 yıldır bu tür çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, "Son yıllarda da bunun meyvesini almış bulunuyoruz. Artık siyasetçiler ve toplumun kanaat önderleri, FETÖ'nün gerçek yüzünü öğrenmeye başladılar ve bunu sorgulamaya başladılar." dedi.

ABD'deki Kongre ve Senato üyelerine mektup gönderildiğini ifade eden Demir, "FETÖ'nün gerçek yüzünü Amerikalılara göstermek amacıyla bu çalışmayı yaptık." diye konuştu.

Mektupta, TASC'nin, ülke genelinde çok geniş bir Türk-Amerikan kitlesini temsil ettiği hatırlatılarak, 15 Temmuz darbe girişimi kurbanları ve aileleri için adaletin gerekli olduğu belirtildi.

Kongre ve Senato üyelerine, 15 Temmuz darbe girişiminin ve FETÖ'nün faaliyetlerinin detaylı şekilde anlatıldığı mektupta, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi talep edildi.

Mektupta, elebaşı Gülen'le bağlantılı kişiler ve kurumlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapılırken, bu kişi ve kurumlardan gelecek tüm paraların reddedilmesi istendi.