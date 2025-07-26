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FETÖ'nün gıda zincirine bir halka daha: Afyon'daki dev tesise kayyum atandı

FETÖ soruşturması kapsamında HAKMAR ve TATBAK firmalarıyla bağlantılı olduğu belirlenen Afyonkarahisar'daki YUMTAT firmasına kayyum atandı.

IHA26 Temmuz 2025 Cumartesi 21:55 - Güncelleme:
FETÖ'nün gıda zincirine bir halka daha: Afyon'daki dev tesise kayyum atandı
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FETÖ soruşturmaları kapsamında el konulan HAKMAR ve TATBAK isimli firmalara bağlı olarak faaliyet gösteren Afyonkarahisar'daki bir şirkete daha kayyum atandığı öğrenildi.

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ'ye finans sağladığı iddiasıyla bu şirketlerin sahibi Zeki Doruk'un mal varlığına el konulmuş ve şirketlerine kayyum atanmıştı. Kayyum atanan firmalardan birinin de Afyonkarahisar'da yumurta üretimi yapan YUMTAT olduğu belirtildi. Afyonkarahisar Merkez Burhaniye köyünde 120 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren YUMTAT'ın günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesi bulunuyor. Şirketin sahibi, Afyonkarahisarlı iş adamı Haydar Kaya olarak biliniyor. YUMTAT'ın, HAKMAR Şirketler Grubu bünyesinde yer aldığı ortaya çıktı.

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