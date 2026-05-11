İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "PHN789TKM" kod adlı gizli tanığın Topçular İş Merkezi'nde örgütsel toplantılar yapıldığı yönündeki beyanları üzerine, bu kişilerin kimliğinin tespit edilmesi ve FETÖ ile irtibatlarının belirlenmesine yönelik emniyet birimlerince yapılan çalışma sonucunda rapor hazırlandığı belirtildi.

Gizli tanığın beyanlarında isimleri geçen ve FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin faaliyet yürüttükleri belirtilen sanıkların HTS kayıtlarının incelendiği anlatılan iddianamede, sanıkların cep telefonlarına ilişkin yapılan baz incelemesinde, Topçular İş Merkezi'nde birlikte olduklarının anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, HTS ve MASAK raporlarının gizli tanığın beyanlarını destekler nitelikte olduğu, sanıklardan elde edilen dijital materyallerde örgütsel amaçla kullanıldığı değerlendirilen uygulamalar ile fotoğraflar bulunduğu ifade edildi.

Sanıkların İstanbul'da farklı görev ve sorumluluklarının bulunduğu, sözde sorumluların yeniden yapılanma ve örgütsel canlılıklarını korumak amacıyla kurban dağıtımı ve para yardımı gibi organizasyonlar düzenledikleri belirtilen iddianamede, yurt dışından gelen nakdi paranın yine örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla geçmiş dönemde "silahlı terör örgütüne üye olmak" ya da "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından adli işlem görmüş kişilere dağıtıldığı anlatıldı.

İddianamede, MASAK'tan alınan rapora göre de sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem kaydı bulunan kişilerle para alışverişi olduğu anlatıldı.

- YAPILAN ARAMALARDA OLAĞAN AKIŞA AYKIRI YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Gizli tanığın ifadesinde, örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda nakdi para yardımı yaptığını söylediği kişilerin ikametlerindeki aramalarda, olağan akışa aykırı değerlendirilebilecek yüklü miktarda nakit para ele geçirildiği belirtilen iddianamede, yapılan aramalarda çok sayıda doküman da bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallerin belli periyotlarda yenilendiği ya da ikinci el telefon satın alındığının sanıklar tarafından beyan edildiği anlatıldı.

İddianamede, 50 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanması sürüyor.

