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Güncel

FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına darbe: 4 ilde 22 gözaltı

Aydın Emniyeti'nin koordinasyonunda yürütülen 6 aylık çalışmanın ardından, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik Ankara, Hatay, Denizli ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

IHA2 Mayıs 2025 Cuma 19:49 - Güncelleme:
FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına darbe: 4 ilde 22 gözaltı
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi, örgüt üyelerinin yakalanması için Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yapılan araştırmada, 22 şüphelinin örgütün Nazilli ilçesi güncel öğrenci yapılanması içerisinde oldukları yönünde bilgiler elde edildi. Şüphelilerin faaliyetlerinin tespiti için Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordineli olarak 6 aylık çalışma yürütüldü.

Yürütülen çalışmalar sonucunda toplanan deliller doğrultusunda, Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat doğrultusunda düzenlenen operasyon sonucu, Ankara'da 1, Hatay'da 2, Denizli'de 1 ve Aydın'da 18 olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet-işyeri ve üstlerinde yapılan aramalarda 5 adet laptop, 101 adet cep telefonu/simkart ve çeşitli dijital materyaller, 5 adet örgütsel doküman ile 5 bin 469 dolar, bin 455 euro, 153 bin 50 TL, 18 adet çeyrek altın ve 298,45 gram altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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