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Güncel

FETÖ'nün güncel üniversite öğrencisi yapılanması soruşturmasında 39 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün güncel üniversite öğrencisi yapılanması soruşturmasında 39 kişi gözaltına alındı

21 Kasım 2020 Cumartesi 13:17 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 13:17
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