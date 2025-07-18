FETÖ'nün güncel yapılanması çökertildi: Çok sayıda tutuklama ve gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüphelilerden 24'ünü tutuklama, 26'sını ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 24 zanlının tamamının tutuklanmasına karar verdi.

Zanlılardan 26'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu arada, 1 şüphelinin emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada, Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEB) yapılanma içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam eden şüphelilerin, toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı amaçladıkları, örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgüt üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla da izdivaç faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlenmişti.

Video konferans uygulamasıyla veya İstanbul'da belirlenen adreste düzenli şekilde yapılan toplantılarda, örgütün talimatlarının örgütsel ve hiyerarşik şekilde alt kademelere aktarılmasının sağlandığı anlaşılmıştı.

FETÖ'yle bağlantıları olduklarına ilişkin haklarında beyanlar bulunan 63 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz'da, 15 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalanmıştı.

5 zanlının yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.