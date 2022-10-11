FETÖ'nün ''güncel yapılanması'' davasında yeni gelişme

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yasin Temur ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okunduktan sonra tanık beyanına geçildi.

Tanık Ö.A, müfettiş olarak görev yaptığı dönemde örgütün sohbetlerine katıldığını, sanık Yasin Temur'un "Yunus" kod adıyla 5 kişilik gruplarına abilik yaptığını söyledi.

Sohbetlerde dini konuların ele alındığını ifade eden Ö.A, "Sohbet grubundakilerin hepsi müfettişti. Bunların isimlerini emniyet ifademde verdim. Sohbet çıkışında herkes himmet adı altından bir şeyler veriyordu. Ben de verdim ama düzenli vermiyordum. Diğerleri ne kadar veriyordu bilmiyorum. Parayı, Yunus olarak bildiğimiz Yasin Temur'un masasına koyuyorduk." dedi.

Sanık Temur da tanığı tanımadığını iddia ederek, esas hakkında savunmasını yapmak istediğini söyledi.

Dava dosyasındaki tespitlere göre ByLock kullanıcısı olduğunu aktaran Temur, söz konusu programı iş yerindekilerin tavsiyesi üzerine telefonuna indirdiğini, bir süre sonra sildiğini iddia etti.

Kendisi ve eşi hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı verildiğinden haberinin olmadığını, bu nedenle rutin hayatına devam ettiğini aktaran Temur, ailece Bolu'ya giderken yakalandıklarını, yurt dışına kaçma niyetinde olmadıklarını öne sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Temur, beraatini istedi.

Avukat beyanlarının ardından önceki celse savunma yapan diğer sanıkların son sözlerini alan mahkeme, kararını açıkladı.

Buna göre, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sanıklar Aslı Temur, Cihangir Baycan 6 yıl 3 ay, Metin Kalafatoğlu, Yaşar Özbek 7 yıl 6 ay, Murat Ortaç ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte Ortaç'ın tutuklanmasına karar verildi. Aynı suçtan Yasin Temur, 12 yıl 6 hapis cezasına mahkum edilirken, sanık Figen Durmuşoğlu ise beraat etti.

Sanıklar Yasin Temur ve Murat Ortaç hakkında ceza tayin ederken alt sınırdan uzaklaşan mahkeme, bu sanıklar için takdiri indirim uygulamadı.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, FETÖ'nün bazı kamu kurumlarında yeniden yapılanmaya gittiği tespiti üzerine, 9 Şubat 2021'de soruşturma başlatıldı.

KHK ile ihraç edilen eski başmüfettiş Yasin Temur'un örgütün güncel kamu kurumları yapılanmasında görev yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu sanığın, Yenimahalle ilçesinde örgüt mensuplarının gizlenmek için kullandığı gaybubet evinde, bazı firari isimlerle kaldığı belirlendi.

Temur ile diğer sanıklar, yurt dışına kaçmaya çalışırken 10 Mart 2021'de yakalandı.