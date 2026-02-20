FETÖ'nün güncel yapılanmasına ağır darbe: 54 şüpheli tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 70 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 8 aylık teknik, fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de tespit edilen adreslere 144 ekip, 676 personel ve özel harekat unsurlarının katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 70 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonda, gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 50 fişek, örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilmişti.