FETÖ'nün güncel yapılanmasına İstanbul ve Kahramanmaraş'ta operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin örgütün güncel öğrenci evlerinde kaldıkları, kod adı kullandıkları, kendileriyle ilgilenen öğrenci olmayan 2 kişinin daha bu süreçte tespit edildiği, bunlar hakkında ise örgüt mensuplarına erzak dağıtımı faaliyetlerine rastlandığı ve liseli öğrencilerle ilgilenildiği belirlendi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konuya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Kahramanmaraş'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli dışında hakkında yakalama kararı olan 1 şüpheli ile örgütün güncel öğrenci evinde kaldığı belirlenen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.