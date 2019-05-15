FETÖ'NÜN Güneydoğu Anadolu medya sorumlusu yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) mensup olan ve kripto haberleşme programı Bylock'u kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gaziantep merkezli Konya ve Malatya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi medya sorumlusunun da bulunduğu 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.