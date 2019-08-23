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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon!

17 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına düzenlenen operasyonda 34 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

  • İHA
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FETÖ terör örgütü üyelerinin ankesörlü telefon hatları ile ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 şahıs hakkında verilen gözaltı kararı neticesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alınmış olup, 13 şahsın yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

Kaza değil cinayet: 2 kişiyi böyle ezdi!

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