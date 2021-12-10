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FETÖ'nün hücre evlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da FETÖ/PDY örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında ihraç edilen kaymakam adayı, emniyet müdürü ve öğretmenlerinde bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

DHA10 Aralık 2021 Cuma 09:36 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 09:36
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında daha önceden ihraç edilen kaymakam adayı, emniyet müdürü ve öğretmenlerinde bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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