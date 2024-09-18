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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! 22 hükümlü ve şüpheli enselendi

İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri' olarak bilinen hücre evlerine yönelik operasyonda hükümlü ve şüphelilerden oluşan 22 kişi yakalandı.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! 22 hükümlü ve şüpheli enselendi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanan ve mesajlarda isimleri geçen, örgüt üyeliğinden arama kaydı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Polis, kent merkezi, Tire, Ödemiş, Urla, Kemalpaşa, Foça ve Torbalı ilçelerindeki operasyonda 22 kişiyi yakaladı.

Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

  • FETÖ
  • gaybubet evleri
  • İzmir operasyonu

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