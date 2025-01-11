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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! 4 örgüt üyesi yakalandı

İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! 4 örgüt üyesi yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, halen aktif yapılanma içerisinde yer alan FETÖ üyelerinin yakalanmamak için örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıklarını belirledi.

Zanlıların adli takipten kurtulmak için sahte kimlik kullandıklarını tespit eden ekipler, örgütün hücre evi olarak kullandığı 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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