FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 5 gözaltı!

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin, 17/25 Aralık'tan sonra Sivas'ta öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüttükleri öne sürülen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas, Şanlıurfa, İstanbul, Sinop, Siirt ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt hiyerarşisinde "ev abisi" pozisyonunda faaliyet yürüten M.A, L.B, E.G, M.T. ve E.Y. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.