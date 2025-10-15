İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

FETÖ'nün hücrelerine operasyon! 7 ilde eş zamanlı operasyon

Samsun merkezli 7 ilde FETÖ 'askeri ve öğrenci mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 12:12 - Güncelleme:
FETÖ'nün hücrelerine operasyon! 7 ilde eş zamanlı operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

  • fetö
  • samsun
  • operasyon
  • mahrem yapılanma
  • askeri ve öğrenci mahrem yapılanma
  • ByLock
  • Bank Asya

