İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9413
  • EURO
    6,6117
  • ALTIN
    281.67
  • BIST100
    110582
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün ''infaz koruma memurları sorumlusu''na 7 yıl 6 ay hapis
Güncel

FETÖ'nün ''infaz koruma memurları sorumlusu''na 7 yıl 6 ay hapis

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün sözde 'infaz koruma memurları sorumlusu' sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AA19.12.2019  14:18 - Güncelleme: 19.12.2019  14:19

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Rıza Karcıoğlu ile avukatı katıldı.

Sanık Karcıoğlu, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve ByLock kullanmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, "Adil" kod ismini kullandığını, 2013-2015 yıları arasında örgütün "Güneydoğu infaz koruma memurlarından sorumlu bölge imamı", 2015 yılı yaz aylarından sonra da Gaziantep dar bölge zabıt katipleri ve infaz koruma memurları sorumlusu olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Karcıoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Türkiye oyunun dışına itilmek istendi ama planları bozdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi

Memura ikramiye, emekliye aile yardımı müjdesi

Doların belini kıracak girişim
Doların belini kıracak girişim

Doların belini kıracak girişim

İsveç onu konuşuyor
İsveç onu konuşuyor

İsveç onu konuşuyor

'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'
'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'

'21. yüzyıl, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya'nın yüzyılı olacak'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.