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FETÖ'nün ''izdivaç'' yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada, 'ByLock' içeriklerinde kişisel bilgileri geçtiği tespit edilen 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

AA19 Nisan 2022 Salı 10:13 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 10:13
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde adlarının ve kişisel bilgilerinin geçtiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Aksaray, Ankara, Antalya ve Eskişehir'de operasyon düzenlendi.

- İKİ ŞÜPHELİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Toplam 18 adrese yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, iki şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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